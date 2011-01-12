На Старий Новий Рік «Коментарі:» вийдуть у новому форматі

У 2011 році тижневик «Коментарі:»змінює формат – він стає більш компактним та зручним для читача - розміри сторінки 297 на 400 мм.

«Великі формати відходять у минуле. Стають більш популярними видання, які зручно читати на роботі, в транспорті та вдома», – зазначає у коментарі УНІАН головний редактор газети «Коментарі:» Вадим ДЕНИСЕНКО.

«Коментарі:» – перше видання в Україні, яке переходить на найкращі світові стандарти подачі інформації: застосовуються нові дизайнерські рішення та форми викладу інформаційних матеріалів. Але, незважаючи на зміну формату, змістове наповнення газети не змінюється. «Коментарі:» залишаться аналітичним виданням для активних ділових людей.

Вже найближчої п’ятниці, 14 січня, оновлена газета «Коментарі:» надійде у продаж.

«Все, що ми робимо – ми робимо для наших читачів. Сподіваюся, що вони оцінять наші зусилля», – сказав В.ДЕНИСЕНКО.

*** Тижневик «Коментарі:» (наклад 60 тис. примірників) успішно функціонує на медіа-ринку України з 2005 року. З 2010 року «Коментарі:» стали мультимедійним брендом – розпочав роботу портал Comments.ua.

За даними TNS Україна (PMI 2010/2), у другому півріччі 2010 року тижневик «Коментарі:» посів 1 місце в піврічній аудиторії серед щотижневих видань ділової групи - 249,93 тис. читачів.