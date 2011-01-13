Хмельницька міськрада вимагає від Януковича і Пшонки зупинитися

Депутати Хмельницької міської ради вимагають від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та генерального прокурора Віктора ПШОНКИ припинити політичні репресії проти представників опозиційних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення депутати Хмельницької міськради ухвалили на сесії.

“Спроби показового притягнення до кримінальної відповідальності попереднього прем`єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО, колишніх урядовців, затримання, допити та обшуки чільних представників колишньої влади нагадують сумнозвісні сталінські репресії 1933-1937 рр. Також розпочато збір матеріалів та арештовано організаторів недавніх акцій протесту підприємців. Зокрема, у Хмельницькому і досі відкрито кримінальні справи проти учасників акцій протесту проти Податкового кодексу, проводяться затримання активістів. У прокуратуру для дачі пояснень запрошуються журналісти місцевих видань”, - сказано у зверненні.

Депутати Хмельницької міськради вимагають вжити дієвих заходів із забезпечення конституційних прав громадян України та закрити кримінальні справи проти лідерів опозиції, членів національно-патріотичних організацій, активістів “податкових” майданів у Києві та Хмельницькому.