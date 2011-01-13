Ющенко: позбавлення Бандери звання Героя - це загроза для державності

Рішення нинішнього президента України Віктора Януковича скасувати указ Віктора Ющенка про присвоєння звання Героя України лідерові національно-визвольної боротьби Степану Бандері становить загрозу для української державності, повідомила ЛігаБізнесІнформу прес-секретар Ющенка Ірина Ванникова.

"У цьому питанні правда і право на боці українців. Адже це виклик усім українцям. Це загроза українській державності", - заявляє Ющенко.

Екс-президент упевнений, що "влада робить доволі грубу помилку, бо, маючи лише третину підтримки українців, вона мала б працювати на об`єднання суспільства, а не роз`єднання".

На думку Ющенка, рішення судів не мають ніяких правових підстав. Юристи партії "Наша Україна" подали касаційні скарги на всі неправосудні рішення донецьких судів і Вищого адміністративного суду.