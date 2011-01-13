Янукович сьогодні проведе засідання із зміцнення демократії

Та утвердження верховенства права

13 січня під головуванням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА відбудеться засідання Комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, засідання розпочнеться об 11.00 в Адміністрації Президента України (вул. Банкова, 11). Акредитація представників ЗМІ проводиться до 09.30 13 січня за тел: 255-74-02, 255-78-44, 255-63-18.

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