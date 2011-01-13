Янукович сьогодні проведе засідання із зміцнення демократії
06:17, 13 січня 2011Політика
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Та утвердження верховенства права
13 січня під головуванням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА відбудеться засідання Комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, засідання розпочнеться об 11.00 в Адміністрації Президента України (вул. Банкова, 11).
Акредитація представників ЗМІ проводиться до 09.30 13 січня за тел: 255-74-02, 255-78-44, 255-63-18.
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