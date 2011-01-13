Експерт: у Словаччині стежать за діями української влади

Провідний словацький політичний експерт, президент Інституту проблем суспільних відносин (м. Братислава) Григорій МЕСЕЖНІКОВ заявляє, що повідомлення про дії української влади стосовно представників опозиції викликають занепокоєння в його країні та можуть мати негативні наслідки для міжнародного іміджу України.

Про це Г.МЕСЕЖНІКОВ заявив в інтерв’ю кореспонденту УНІАН.

Експерт зазначив, що тема внутрішньополітичної ситуації в Україні є актуальною у словацькому суспільстві та широко висвітлюється в місцевих ЗМІ.

“Природно, певну настороженість це викликає. Адже одна справа, коли правоохоронні органи намагаються у відповідності з вимогами закону наводити порядок. Але, коли це стосується представників колишнього уряду, це може свідчити про політичний реванш, спроби обмежити діяльність опозиції та завадити нормальному політичному процесу”, - сказав Г.МЕСЕЖНІКОВ.

Він повідомив, що на даний час правоохоронні органи Словаччини також проводить розслідування декількох кримінальних справ проти представників попереднього уряду, політичні сили яких перебувають в опозиції. “Але в нас політичний аспект відділений від кримінального переслідування за економічні злочини”, - зауважив політолог.

На його думку, якщо стане очевидним або буде доведено, що кримінальні переслідування українських опозиціонерів здійснюються з політичних мотивів, то це негативно позначиться на міжнародному іміджі України.