Немиря: репутація України не повинна страждати через Януковича

Репутація України не повинна страждати через авторитаризм і некомпетентність Президента Віктора ЯНУКОВИЧА та його влади.

Про це заявив заступник голови партії "Батьківщина" Григорій НЕМИРЯ, коментуючи висловлювання В.ЯНУКОВИЧА щодо причин погіршення міжнародного іміджу України, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

Результатом річного правління В.ЯНУКОВИЧА, зазначив Г.НЕМИРЯ, стало стрімке падіння України у всіх міжнародних рейтингах за 2010 рік.

За його словами, В.ЯНУКОВИЧ забезпечив Україні останнє місце серед європейських країн в рейтингу економічних свобод (дослідження Heritage Foundation та Wall Street Journal), найбільший занепад демократії серед всіх країн Європи у рейтингу демократії країн світу («Democracy Index 2010», Economist Intelligence Unit) та падіння на 42 сходинки в рейтингу свободи слова, що його складають "Репортери без кордонів".

Як повідомляв УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ заявив, що імідж України не повинен страждати через легковажність колишніх чиновників, які, за його словами, безвідповідально повелися із коштами, отриманими Україною за Кіотським протоколом.

В.ЯНУКОВИЧ сказав, що кошти, отримані за Кіотським протоколом, будуть використані за призначенням. За його словами, “новому уряду було поставлене чітке завдання: ці кошти відновити. І нинішній уряд прийняв непросте в умовах триваючої фінансової кризи рішення щодо виділення коштів із загального фонду державного бюджету України, за рахунок інших чутливих статей видаткової частини, з метою відновлення отриманого від Японії фінансового ресурсу”.