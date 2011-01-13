Тимошенко знову викликають у ГПУ

Сьогодні, 13 січня, Юлія Тимошенко продовжить ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, яку порушено стосовно неї. Про це повідомляє Дзеркало тижняз посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури України.

Раніше екс-прем`єр повідомила про те, що встигла ознайомитися лише із 28 сторінками першого тому і відзначила, що всього томів 17, у кожному з яких, за її словами, по 200-300 сторінок.

Нагадаємо, у 2009 році Україна уклала кілька угод з державними органами та корпораціями Японії та Іспанії щодо продажу квот на викиди парникових газів на загальну суму 319,9 мільйона євро. Генпрокуратура 20 грудня пред`явила екс-прем`єр-міністру Юлії Тимошенко звинувачення в тому, що вона на посаді голови уряду, «діючи умисно, з особистих інтересів», прийняла рішення «про використання частини коштів, що надійшли від продажу квот на викиди парникових газів і мали цільове призначення, на покриття витрат держбюджету Україні, перш за все зобов`язань з виплати пенсій».

Кіотський протокол — міжнародний документ, прийнятий в Японії у місті Кіото у грудні 1997 року на додаток до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату. Протокол зобов`язує розвинені країни і країни з перехідною економікою скоротити або стабілізувати викиди парникових газів у 2008—2012 роках. Україна ратифікувала Кіотський протокол у 2004 році.