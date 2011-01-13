У БЮТ кажуть, що позбавлення Бандери Героя - особисте рішення Януковича

У Блоці Юлії Тимошенко та партії «Батьківщина» вважають визнання недійсним указу колишнього Президента Віктора ЮЩЕНКА про присвоєння звання Героя України провіднику ОУН Степанові Бандері політичним, а не юридичним рішенням.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби БЮТ.

“Цілком очевидно, що це - особисте рішення Віктора ЯНУКОВИЧА, і він лише прикривається судовою системою, яка сьогодні знаходиться під повним контролем Президента та його Адміністрації”, - наголошують автори заяви.

За їх словами, скасування указу про присвоєння звання Героя України С.Бандері є “прямим порушення передвиборчої обіцянки В.ЯНУКОВИЧА про мораторій на ідеологічні питання, які роз’єднують суспільство”.

“Власне, ЯНУКОВИЧЕМ та його урядом були порушені практично усі виборчі обіцянки. Саме тому, в умовах повного провалу соціальної політики, стрімкого зростання цін, тарифів на газ та комунальні послуги ЯНУКОВИЧ вирішив відволікти увагу людей на історичні питання”, - зазначається в заяві.

Водночас в БЮТ та партії «Батьківщина» вважають, що рішення щодо С.Бандери жодним чином не вплине на його роль та місце в українській історії.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня на сайті Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з’явилося повідомлення, що набуло чинності рішення Донецького окружного адімсуду, який скасував указ про присвоєння С.Бандері звання Героя України. Окрім цього, із сайту Президента України зник указ про присвоєння лідеру ОУН-УПА С.Бандері звання Герой України.