У ГПУ бояться, що Тимошенко лишить їх без куті?

У Генеральній прокуратурі обурені, що екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО перенесла сьогодні час ознайомлення з матеріалами порушеної проти неї кримінальної справи на 15.00.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби ГПУ.

Зокрема, як зазначають у прес-службі, слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури пішов назустріч екс-прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО і на її прохання переніс день ознайомлення з матеріалами досудового слідства як обвинуваченій у справі з 10 на 13 січня цього року.

Однак сьогодні, 13 січня, замість того, щоб з’явитися до слідчого зранку, Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що зможе прибути лише на 15 годину, заявили в Генпрокуратурі.

У зв’язку з цим в ГПУ вважають, що “у такий спосіб вона знову намагається затягнути час перебування у Генеральній прокуратурі, особливо у передсвятковий вечір, зловживаючи увагою громадськості задля власного «самопіару».

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-служби БЮТ, лідера партії "Батьківщина" Ю.ТИМОШЕНКО було викликано сьогодні до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури на 15.00.

Довідка УНІАН. ГПУ 30 грудня 2010 року пред’явила Ю.ТИМОШЕНКО остаточне обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки).

24 грудня генеральний прокурор Віктор ПШОНКА заявляв, що ГПУ звинувачує Ю.ТИМОШЕНКО у нецільовому використанні 180 і 200 млн. євро, отриманих Україною від продажу квот на викиди парникових газів в рамках Кіотського протоколу.