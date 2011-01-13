Кириленко радить владі читати Матіос в оригіналі

Партія «За Україну!» вимагає від правоохоронців припинити тиск на лауреата Шевченківської премії, відому письменницю Марію МАТІОС, заявив лідер партії, народний депутат В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

За його словами, політичне переслідування М.МАТІОС свідчить про «маніакальне неприйняття та боязнь всього українського теперішньою владою», повідомили УНІАН у прес-службі «За Україну!»,

«Роблячи спроби знищити історичну пам`ять українців, теперішня влада розпочала наступ і на сучасну українську культуру», - зазначив В.КИРИЛЕНКО.

«Переслідування Марії МАТІОС, хамські заяви високопосадовців щодо Юрія АНДРУХОВИЧА свідчать, що після репресій проти опозиційних політиків та громадських діячів влада розпочала гоніння на українських митців», - констатував В.КИРИЛЕНКО.

«Переслідування знаної у світі української письменниці свідчить про печерну свідомість теперішньої влади, тому я порадив би чиновникам вивчати твори українських письменників не за доносами комуністів, а за текстами авторів», - наголосив він.

«Партія «За Україну!» вимагає від правоохоронців припинити тиск на відому українську письменницю та принести їй офіційні вибачення», - зазначив В.КИРИЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня М.МАТІОС звернулася з відкритим листом до генерального прокурора Віктора ПШОНКИ та міністра внутрішніх справ Анатолія МОГИЛЬОВА з проханням пояснити, з яких причин та підстав її розшукують правоохоронні органи.

М.МАТІОС зауважила, що міліція розшукувала її у львівському видавництві і вилучила з продажу її книгу «Вирвані сторінки з автобіографії».

Також письменниця просила надати відповідь, чому дільничні інспектори міліції “із посиланням на розпорядження генерального прокурора України опитують мешканців тих будинків у Києві, де моя родина мешкала свого часу, змушуючи їх підписувати відповідні свідчення щодо мене”.

На переконання М.МАТІОС, дії працівників правоохоронних органів мають всі ознаки шантажу та безпідставного психологічного тиску

У свою чергу у столичній міліції наголосили, що не чинять тиск на М.МАТІОС і не мають намірів її затримувати.

За повідомленням Відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у м.Києві, наприкінці листопада 2010 року голова Ради організацій ветеранів, народний депутат від КПУ Петро ЦИБЕНКО звернувся до Генпрокуратури із депутатським запитом щодо правової оцінки висловлювань у книзі М.МАТІОС "Вирвані сторінки з автобіографії" про пам’ятники радянським воїнам, як загинули у Великій Вітчизняній війні.

Саме через, як зазначили у столичному главку міліції, Генпрокуратура "надала доручення відповідним територіальним підрозділам МВС провести перевірку викладених у запиті фактів, а зібрані матеріали направити до Генеральної прокуратури". "Одне із таких доручень отримало Печерське райуправління столичної міліції", - поінформували у ВЗГ. Виконуючи вимоги головного контрольно-наглядового органу держави один із працівників Печерського РУВС відвідав будинок, адресу якого письменниця називала у книзі, і спілкувався з мешканцями.

Після перевірки усі зібрані матеріали будуть надані Генпрокуратурі для прийняття рішення згідно з чинним законодавством за запитом народного депутата України, повідомили у міліції.