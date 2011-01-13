Тернопіль: сесію міської і обласної Рад проведуть біля пам'ятника Бандері

Завтра у Тернополі біля пам’ятника Степану Бандері відбудеться спільна сесія депутатів міської та обласної рад.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міської ради, відповідне пленарне засідання ініціювали міський голова Тернополя Сергій НАДАЛ і голова обласної ради Олексій КАЙДА.

На засіданні депутати висловлять своє ставлення до скасування президентського указу про присвоєння С.Бандері звання Героя України.

Розпочнеться сесія о 12.00.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня на сайті Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з’явилося повідомлення, що набуло чинності рішення Донецького окружного адмінсуду, який скасував указ про присвоєння С.Бандері звання Героя України. Окрім цього, із сайту Президента зник відповідний указ.