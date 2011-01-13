НУ: влада наполегливо копіює російські стандарти «діалогу» з суспільством

Партія «Наша Україна» вимагає від Генеральної прокуратури України припинити репресії проти українських журналістів, громадських і культурних діячів.

Як ідеться у заяві партії, переданій агентству УНІАН, також «Наша Україна» вимагає перевірити законність дій слідчих органів внутрішніх справ та вжити відповідних заходів прокурорського реагування.

У заяві наголошується, що нинішня українська влада наполегливо копіює російські стандарти «діалогу» з громадянським суспільством, зокрема, вчора українська міліція перейшла на новий рівень такого «діалогу».

Обшук, вилучення техніки та привід до міліції журналістки Олени БІЛОЗЕРСЬКОЇ «став прикрим прикладом ставлення влади до засобів масової інформації», йдеться у заяві.

«Це була спланована акція, проведена із порушенням норм Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів". Її мета очевидна - залякати журналістів, змусити їх не публікувати матеріалів, не бажані для влади», - йдеться у заяві.

У «Нашій Україні» наголошують, що ситуація зі збираннямм правоохоронними органами інформації про українську письменницю, лауреата Шевченківської премії Марію МАТІОС на тій підставі, що комуністам не подобаються її літературні твори, виглядає як прояв «чиєїсь хворобливої чи й просто неадекватної забаганки».

«На жаль, українська правоохоронна система бере на озброєння стандартні «ефесбешні» методи роботи - залякування, провокації та пряме «пресування» громадських діячів та незалежних журналістів», - підкреслюють у «Нашій Україні».

Натомість, йдеться у заяві «Нашої України», «для нинішньої влади встановлений комуністами у Запоріжжі пам’ятник Сталіну, визнаного судом винним у геноциді українського народу, є цілком законним об’єктом, який українськими правоохоронними органами ретельно охороняється, а його знищення переслідується як тероризм».