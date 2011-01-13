Суд не повірив Корнійчуку і залишив його за гратами

Апеляційний суд міста Києва залишив без змін рішення Печерського районного суду столиці щодо запобіжного заходу – взяття під варту колишнього заступника міністра юстиції Євгена КОРНІЙЧУКА.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення Апеляційний суд прийняв сьогодні.

Зокрема, прокурор, який виступав проти задоволення скарги Є.КОРНІЙЧУКА, зауважив, що, перебуваючи на свободі, Є.КОРНІЙЧУК матиме змогу впливати на слідство, а також ухилятися від правових дій у ході слідства.

При цьому сам Є.КОРНІЙЧУК назвав рішення Апеляційного суду таким, що не відповідає європейській практиці. «Мені прикро за такі рішення суду. Якщо така досвідчена з юридичної точки зору особа як я не має права на захист, то що говорити про інших громадян», - зазначив Є.КОРНІЙЧУК.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура 22 грудня 2010 року порушила кримінальну справу стосовно Є.КОРНІЙЧУКА. Справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки).

Є.КОРНІЙЧУКА було затримано 22 грудня і поміщено до Подільського ізолятора тимчасового утримання.

30 грудня Печерський райсуд Києва обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді арешту терміном на два місяці.