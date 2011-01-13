Україна - в одному списку зі Свазілендом, Камбоджею і Бурунді

Американська неурядова організація Freedom House у своєму рейтингу за 2010 рік виключила Україну із категорії “вільних” країн, перевівши її до категорії “частково вільних”.

Про це йдеться в оприлюдненій сьогодні щорічній доповіді Freedom House щодо громадських свобод та дотримання демократичних принципів у 194-х країн світу, повідомляє Washington Рost.

Загалом Freedom House відзначає погіршення упродовж 2010 року рівня демократичних свобод у 25 країнах світу. Крім України, це Афганістан, Бахрейн, Бурунді, Камбоджа, Кот д’Івуар, Джібуті, Єгипет, Ефіопія, Фіджі, Франція, Гвінея-Бісау, Гаїті, Угорщина, Іран, Кувейт, Латвія, Мадагаскар, Мексика, Руанда, Шрі-Ланка, Свазіленд, Таїланд, Венесуела та Замбія.

Крім того, у доповіді зазначається, що у Китаї, Єгипті, Ірані, Росії та Венесуелі спостерігається посилення репресивних заходів.

Як повідомляв УНІАН, у рейтингу Freedom House за 2009 рік Україна була єдиною країною, яка зуміла відстояти статус «вільної виборчої демократії» на всьому просторі колишнього СРСР, не враховуючи країн Балтії.

Організація Freedom House публікує звіти з 1973 року, аналізуючи політичні й громадянські свободи за багатьма критеріями, серед яких стан свободи слова, розвиток інститутів цивільного суспільства, незалежність судів, рівень корупції та інші.