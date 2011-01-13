Проект пенсійної реформи лише консервує існуючу несправедливість?

Спільний представницький орган (СПО) профспілок на національному рівні не підтримує законопроект, яким передбачено проведення в Україні пенсійної реформи.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник голови Федерації профспілок України (ФПУ) Григорій ОСОВИЙ.

Він відзначив, що даний законопроект спрямовано на розв’язання проблем у пенсійній сфері за рахунок самих пенсіонерів і найнятих робітників. «Перше – (законопроект – УНІАН) обмежує права, тягар цієї реформи перекладено на самих пенсіонерів і працівників. Друге – він не розв’язує проблем пенсійної системи, консервуючи існуючу на сьогодні несправедливість».

У підході до розв’язання проблем у сфері пенсійного забезпечення зарплата і стаж мають бути визначальними чинниками, наголошує Г.ОСОВИЙ. «Давайте заробітну плату нормальну держслужбовцю, вчителю», – відзначає він.

СПО виступає за те, щоб були ліквідовані 23 закони, які регулюють спеціальні пенсії для окремих категорій працівників, а надбавки до пенсій призначалися виключно за особливі заслуги перед державою. «Ми порушуємо питання про ліквідацію всіх 23 законів, якими розписали (пенсії – УНІАН) під себе. Має бути одна формула – стаж, заробіток і плюс можна назвати стипендії за окремі заслуги, різні форми доплат… », – вважає Г.ОСОВИЙ.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2010 року на сайті Верховної Ради України було оприлюднено проект закону «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», автором якого є Кабінет Міністрів України.