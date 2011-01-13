Тимошенко: Янукович неспроможний осягнути роль Бандери в історії України

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що Президент Віктор ЯНУКОВИЧ неспроможний осягнути справжню роль Степана Бандери в історії України.

Як повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО,за її словами, "сьогодні Президент України хоче репресувати не тільки діючих політиків, а ще і справжніх героїв України».

Ю.ТИМОШЕНКО висловила жаль, що В.ЯНУКОВИЧ “намагається через суди і через свої вказівки когось робити або не робити героями”.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня на сайті Президента з’явилося повідомлення, що набуло чинності рішення Донецького окружного адмінсуду, який скасував указ про присвоєння С.Бандері звання Героя України. Крім цього, указ зник із сайту Президента.