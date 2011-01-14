Депутати від НУ-НС звернулись до ГПУ щодо наруги над Гімном

Народні депутати від “Нашої України - Народної самооборони” направили запит до Генеральної прокуратури щодо спотворення тексту Гімну України під час трансляції в новорічну ніч.

Як повідомили УНІАН в прес-службі партії «Наша Україна», запит підписали “нашоукраїнці” Зіновій ШКУТЯК, Лілія ГРИГОРОВИЧ, Микола КУЛЬЧИНСЬКИЙ та Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ спільно з колегами по фракції Володимиром АР’ЄВИМ та Тарасом СТЕЦЬКІВИМ.

«Очевидно, що 1 січня 2011 року було скоєно саме наругу над одним із символів Незалежної України, що нанесло моральну шкоду мільйонам українців як в Україні, так і за кордоном, які зустрічали Новий Рік за київським часом та мали можливість бачити осквернення Державного Гімну. Вважаємо також, що зневажливе ставлення до Державного Гімну в Україні значно псує її міжнародний імідж та авторитет», - йдеться, зокрема, у запиті.

Як повідомляв УНІАН, 5 січня житель Івано-Франківська Руслан КОЦАБА надіслав листа до генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ з проханням порушити кримінальну справу за фактом наруги у новорічну ніч над Державним Гімном України.

«В ніч із 31 грудня 2010 року на 1 січня 2011 року в момент переходу годинника через 12-ту годину ночі, тобто, переходу з одного року на наступний, на головній площі України завжди лунає Державний Гімн України «Ще не вмерла України…», який транслюється всіма каналами на Україну. Так було всі роки, відколи були прийняті Верховною Радою головні символи нашої Держави – Герб Тризуб та гімн «Ще не вмерла України і слава, і воля» на слова П.Чубинського і музику М.Вербицького. Слова і музика Державного Гімну України затверджені Законом «Про Державний Гімн України», стаття 1, ще 6 березня 2003-го року і підписані тодішнім Президентом України Леонідом КУЧМОЮ. В тому ж законі сказано: «Стаття 3. Наруга над Державним Гімном України тягне за собою відповідальність, передбачену законом», - йшлося у листі.

Р.КОЦАБА вважає, що «інакше, ніж наругою над Державним Гімном України, не можна вважати цьогорічний перехід з 2010-го на 2011-й рік! Всім відомий гімн на головній площі України пролунав урізаним! З нього викинуті слова: «Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці».

Р.КОЦАБА також запропонував «здійснити відповідні дії до керівництва Київської міської ради та Київської міської адміністрації стосовно встановлення винних у цьому ганебному факті знущання над титульною нацією».

Про намір звернутися до Генеральної прокуратури з приводу наруги над Державним Гімном України також заявляв заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО.

12 січня у відповідні Київської міської державної адміністрації на запит УНІАН було зауважено, що Державний Гімн України на Майдані Незалежності у Києві у новорічну ніч пролунав скороченим через “технічні умови прямої трансляції”.