Експерт нагадує опозиціонерам: де два українці, там три гетьмани

Експерт Інституту Горшеніна Володимир ЗАСТАВА вважає, що анонсоване об`єднання політичних партій “Фронт Змін” Арсенія ЯЦЕНЮКА, “Громадянська позиція” Анатолія ГРИЦЕНКА, Європейської партії Миколи КАТЕРИНЧУКА і Української республіканської партії «Собор» Анатолія МАТВІЄНКА в одну політичну силу може негативно позначитися на українській опозиції.

У коментарі, переданому УНІАН, експерт зазначив, що таке об`єднання можна добре описати народною мудрістю: «Де два українці, там три гетьмани»

В.ЗАСТАВА нагадав, що кожен з вищеназваних політиків свого часу розпочинав «сольну політичну кар`єру», дистанціюючись від «Нашої України», створюючи особисту партію.

«Тому таке об`єднання доречніше називати «об`єднанням чотирьох гетьманів», - вважає експерт.

За його словами, щось подібне вже відбувалося в сучасній історії України. В.ЗАСТАВА нагадав про створення в 1999 році, напередодні президентських виборів, «Канівської четвірки» Євгена МАРЧУКА, Олександра МОРОЗА, Олександра ТКАЧЕНКА і Володимира ОЛІЙНИКА.

«Деякі експерти вважають «Канівську четвірку» технологічним проектом штабу тодішнього Президента України Леоніда КУЧМИ», - додав він.

Кажучи про політичні перспективи нового політичного об`єднання, експерт Інституту Горшеніна зазначив: «Нова політична команда, ще не об`єднавшись, розпочала з досить різкого зіставлення себе і Юлії ТИМОШЕНКО, заперечуючи її опозиційність, що свідчить про квазіопозиційний характер нового політпроекту».

За словами експерта, з одного боку, сам факт появи такого союзу свідчить про те, що політична конкуренція в країні, незважаючи на всі старання влади, все ще існує. З другого ж боку, існує реальна небезпека того, що діяльність нового об`єднання може знищити реальну українську опозицію, що й без того втратила свою вагу, вважає В.ЗАСТАВА.