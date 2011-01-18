Родина Качинського звинуватила Росію у вбивстві президента

Родина Леха Качинського, президента Польщі, який 10 квітня 2010 року загинув в авіакатастрофі під Смоленськом, вважає, що ця трагічна подія була організована Москвою. Як повідомляє newsru, остаточний звіт МАК про причини катастрофи не тільки не переконав родичів Качиньського в тому, що в аварії винні польські пілоти, але навіть зміцнив їх антиросійську позицію.

"Сьогодні гіпотеза про змову з метою вбивства польського президента правдоподібніша, ніж будь-коли", - заявив польським ЗМІ Марцин Дубенецьки, чоловік і представник Марти Качинської-Дубенецьки, єдиної дочки президента і його дружини, загиблих в катастрофі.

"Є багато ознак, які вказують, що росіяни хотіли б убити Леха Качинського", - сказав Дубенецьки польському телеканалу TVN24. "Я говорю це як представник Марти Качинської", - підкреслив він. Серед причин, з яких Москва бажала смерті польському президентові, - його ймовірна перемога на наступних виборах, реакція на серпневі події 2008 року в Грузії і політика Польщі в Євросоюзі. Дубенецьки звинуватив Міждержавний авіаційний комітет, який розслідував авіакатастрофу, у приховуванні важливих фактів - наприклад, спроби пілотів за 22 секунди до загибелі літака відмовитися від приземлення і набрати висоту. Ця спроба не вдалася, оскільки екіпаж не мав в своєму розпорядженні достовірних відомостей про висоту літака і його положення щодо посадкової смуги, стверджує Дубенецьки, якого цитує, зокрема, британська газета The Daily Telegraph.