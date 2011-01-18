Катеринчук: говорити про успіхи в об'єднанні ще зарано

Народний депутат від НУ-НС, голова Європейської партії України Микола КАТЕРИНЧУК заявляє, що інформація про наміри чотирьох партій - ЄПУ, “Фронту Змін”, УРП «Собор» та «Громадянської позиції» - об’єднатися в одну політичну структуру не відповідає дійсності.

Про це він сказав в ефірі ТВі, коментуючи відповідну інформацію, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

М.КАТЕРИНЧУК уточнив, що сьогодні згадані політичні сили перебувають на стадії консультацій про можливість такого об’єднання. «Ми з Анатолієм ГРИЦЕНКОМ (лідер “Громадянської позиції – УНІАН) почали цей процес об’єднання, реагуючи на ту ситуацію, яка сьогодні є в українській опозиції, реагуючи на те, що нам демонструє сьогодні влада - це згортання всіх демократичних свобод. Питання ефективної опозиції - це питання об’єднання. Ми розуміємо, що цей процес матиме декілька етапів. Одним із цих етапів є процес ведення консультацій із лідерами політичних партій», - повідомив М.КАТЕРИНЧУК.

«Ми говоримо із БЮТ, ми говоримо також зі «Свободою», говоримо з усіма, хто не є сьогодні партнером Партії регіонів… Процес у нас відкритий, демократичний, консультації проводяться, але говорити про те, що ми досягли якихось домовленостей, ще зарано», - додав він.

Народний депутат висловив думку про те, що подібний об’єднавчий процес є правильним з огляду на те, що сьогодні зростає кількість людей, невдоволених політикою чинного режиму.

Коментуючи інформацію про можливе об’єднання правих партій - Народного руху, Української народної партії, партії «Наша Україна» та «За Україну!», - М.КАТЕРИНЧУК висловив думку, що ідеологічне протистояння сьогодні не на часі. «Я казав КОСТЕНКУ, коли ми сиділи на початку цього процесу і вели консультації, що у нас сьогодні не може бути ідеологічних об’єднань. У нас сьогодні є реакційний, антидемократичний режим ЯНУКОВИЧА і всі інші, які його не обслуговують: населення, яке страждає від цього, і політичні партії, які готові боротися із цим. Сьогодні треба повернути Україну на шлях демократичного розвитку», - заявив лідер Європейської партії.