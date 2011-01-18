Міліція: нардеп, на якого «готують замах», відмовився від охорони

Міліція перевіряє інформацію про погрози на адресу народних депутатів Володимира АР’ЄВА і Олеся ДОНІЯ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МВС України, для цього В.АР’ЄВА запросили для розмови в Головне управління у боротьбі з організованою злочинністю МВС України.

Згідно з повідомленням, під час спілкування депутат підтвердив, що 15 січня 2011 року він отримав відповідну інформацію від свого знайомого, однак його ім`я правоохоронцям назвати відмовився. Як було заявлено, знайомий депутата під час спілкування з колегами по бізнесу почув про те, що стосовно В.АР’ЄВА можуть бути вчинені протиправні дії. З якими «колегами по бізнесу» спілкувався знайомий нардепа, і при яких обставинах обговорювалися такі питання, правоохоронцям з‘ясувати так і не вдалося.

Прес-служба МВС також повідомила, що В.АР’ЄВ відмовився від надання йому охорони. Таке рішення викликало подив у міліції: “Якщо людина дійсно хвилюється за власну безпеку, вона діє навпаки”, – йдеться у повідомленні прес-служби МВС.

Народний депутат письмово підтвердив, що претензій до працівників міліції не має, і його пояснення надано «виключно для взяття до відома».

Своєю чергою, у МВС заявляють, що такими діями В.АР’ЄВ ускладнює проведення правоохоронцями певних заходів щодо попередження «озвученого замаху» і не сприяє подальшому розслідуванню.

Однак, незважаючи на це, ГУБОЗ МВС України проводить перевірку викладеної інформації та вживає відповідних заходів реагування.

Як повідомляв УНІАН, 15 січня прес-служба партії “Народна самооборона” заявила, що на народних депутатів України, членів фракції НУНС О.ДОНІЯ і В.АР’ЄВА готується замах, про що одного з депутатів попередило обізнане джерело з Партії регіонів.

За даними джерела, «життя депутатів-опозиціонерів оцінили в 10 тисяч доларів».

«Мотивом нібито стали різкі заяви політиків на адресу влади після проведеного «Народною самообороною» брифінгу для іноземних дипломатів», - зазначили у прес-службі партії.

«Ми не маємо в своєму розпорядженні достовірної інформації, проте вважаємо своїм обов`язком попередити громадськість і пресу про даний факт», - сказано у повідомленні.

В «Народній самообороні» висловили припущення, що «можливо, дана інформація надійшла депутатам з метою прямого залякування».