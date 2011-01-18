Газета «Левый берег» закрилася

Інститут Горшеніна, керуючий партнер проекту «Левый берег», і редакція газети «Левый берег» оголошують про припинення видання друкованої версії газети.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Інституту Горшеніна і редакції газети «Левый берег».

«З листопада 2010 року група інвесторів газети «Левый берег» припинила фінансування видання. Хочемо підкреслити, що редакція газети не зазнавала ніяких формам тиску з боку чинної влади. У той же час, ми не володіємо інформацією, чи був такий тиск на бізнес-структури, що належать інвесторам видання», - йдеться в заяві.

«Проект «Левый берег» завжди не подобався можновладцям. Юлія ТИМОШЕНКО, будучи керівником Кабінету міністрів, називала нас «антиурядовим виданням». А публічні пікірування прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА з нашими журналістами стали невід`ємною частиною зустрічей чинного глави уряду з пресою. Українським політикам – незалежно від їх політичного забарвлення – не подобалася аргументована критика і викривальні матеріали про зловживання людей, наділених владою», - заявляють у редакції.

«При цьому, «Левый берег» ніколи не був рупором тих чи інших політичних сил. Ми давали можливість висловитися як представникам влади, так і лідерам опозиції. «Левый берег» став тим майданчиком, який об`єднав на своїх сторінках кращих журналістів, публіцистів і аналітиків України, – Віталія ПОРТНИКОВА і Олексія МУСТАФІНА, Романа ЧАЙКУ і В’ячеслава ПІХОВШЕКА, Сергія ЗГУРЦЯ, Тетяну ЧОРНОВІЛ, Анатолія БОРСЮКА, Сергія РУДЕНКА, Олександра КИРША, Артема ШЕВЧЕНКА, Олександра ДУБИНСЬКОГО, Матвія ГАНАПОЛЬСЬКОГО, Андрія ОКАРУ, Єгора ЧЕЧЕРИНДУ та багато інших», - наголошується в повідомленні.

«Творчий колектив редакції «Левый берег» продовжує свою роботу в рамках інтернет-проекту Інституту Горшеніна «Lb.ua». Ми щиро сподіваємося, що зуміємо не тільки зберегти все те краще, що було в друкованій версії «Левого берега», а й вивести «Lb.ua» на якісно новий рівень розвитку», - йдеться в офіційному повідомленні Інституту Горшеніна і редакції газети «Левый берег».