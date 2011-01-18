Прокуратура відновила справу про пофарбованого Дзержинського

Прокуратура Запорізької області відновила кримінальну справу стосовно заступника керівника Запорізької організації ВО Свобода" Юрія ГУДИМЕНКА, який підозрювався у пошкодженні пам`ятника Дзержинському в центрі Запоріжжя у травні 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції прокурор Запорізької області В‘ячеслав ПАВЛОВ.

"Після того, як боротьба з пам`ятниками в Запоріжжі стала набувати небезпечних для людей рис, ми підняли усі кримінальні справи, пов`язані з пошкодженням пам`ятників, і з`ясувалося, що "свободівець" ГУДИМЕНКО проходив по справі про розмалювання фарбою запорізького пам`ятника Дзержинському в травні 2010 року", - сказав В.ПАВЛОВ.

За його словами, обласною прокуратурою було встановлено, що дана справа "була незаконно закрита".

"Пам`ятник Дзержинському був розмальований писаний фарбою, на ньому були написані непристойні слова. Ми вивчили справу, і виявили, що вона була незаконно припинена, без проведення необхідних слідчих дій, і відмінили рішення про закриття даної кримінальної справи – за ст. 296 "Хуліганство", - сказав В.ПАВЛОВ.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня активісти ВО Свобода" пікетували місцевий ізолятор тимчасового тримання ГУМВС, вимагаючи звільнення з-під варти заступника Запорізької організації ВО "Свобода" Ю.ГУДИМЕНКА, затриманого 10 січня. Учасники акції заявляли, що їх соратник Ю.ГУДИМЕНКО "був затриманий міліцією незаконно, і в ході слідства порушуються його цивільні права".