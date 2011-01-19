Профспілка: за податковий Майдан переслідують таксистів

На Луганщині учасники акцій протесту проти ухвалення Податкового кодексу зазнають переслідувань з боку правоохоронців. Про це заявили керівники обласної профспілки таксистів. Профспілкова організація складається з підприємців, які працюють під ТМ «Астра» у багатьох містах Луганщини. Працівники «Астри» були учасниками податкового Майдану. Тепер же, вважають підприємці, їм доводиться розплачуватися за свою незгоду з діями влади.

Тотальні перевірки водіїв таксі і підприємців, які надають диспетчерські послуги, розпочалися з 25 грудня і тривають понині.

Працівники служби по боротьбі з економічною злочинністю та Державтоінспекції перевіряють виключно тих, хто працює в таксі «Астра», а значить, лише членів профспілки, повідомила Радіо Свобода заступник голови обласного відділення Профспілки таксистів Ірина Радченко. За її словами, така інформація надходить від таксистів з багатьох міст Луганщини.

«У мене таксисти, вони спілкуються з даішниками, потім дзвонять і кажуть, що ось так і так. Скрізь надходить одна й та сама інформація про те, що наказано перевірити тих, хто був організатором акції протестів підприємців проти прийняття Податкового кодексу», – сказала Ірина Радченко.

За даними Ірини Радченко, працівники ДАІ безпідставно зупиняють таксистів «Астри», перевіряють ліцензії та інші дозвільні документи, залякують, намагаються вилучити рації і навіть автомобілі.

Крім того, днями у самої Ірини Радченко працівники служби по боротьбі з економічною злочинністю конфіскували з офісу 9 комп’ютерів під приводом перевірки на наявність піратського програмного забезпечення.

В Луганському обласному осередку профспілки таксистів не виключають, що все це робиться, аби помститися підприємцям за минулі виступи і відбити бажання приїхати на майдан в День Соборності, 22 січня, коли опозиція проводитиме акцію протесту.

Водночас правоохоронці закиди на свою адресу називають безпідставними і надуманими. У прес-службі обласного управління МВС заявили, що служба по боротьбі з економічною злочинністю постійно перевіряє всіх перевізників і ніяких винятків не робить.

В управлінні ДАІ також заперечують всі звинувачення в упередженості. По області за добу на таксистів складається близько 20 протоколів, а це лише півтора відсотка від всіх складених протоколів за порушення ПДР, розповів заступник начальника автотехнічної інспекції обласного управління ДАІ В’ячеслав Малютяк.

«Говорити огульно, безпідставно і без фактів – це просто звичайні розмови, – зазначає В’ячеслав Малютяк. – Хочу сказати, що за останній час у нас від таксистів практично не надходило скарг».

Тим часом представники профспілки збираються звернутися із заявою до Президента України, громадських та правозахисних організацій для захисту своїх конституційних прав.