Офіційної інформації про можливі жертви і руйнування на даний момент ще немає.

Сьогодні, 1 березня 2022 року в Кривому Розі та Дніпрі сигнал повітряної тривоги лунав 45 хвилин.

Про це повідомляє НВ. Сигнал повітряної тривоги лунав у Кривому Розі з 15.10 до 15.55, у Дніпрі — з 15.13 до 15.40.

Офіційної інформації про можливі жертви та руйнування на цей час ще немає.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.