Сигнал повітряної тривоги лунав у Кривому Розі з 15.10 до 15.55, у Дніпрі — з 15.13 до 15.40 / Ілюстрація REUTERS
Сьогодні, 1 березня 2022 року в Кривому Розі та Дніпрі сигнал повітряної тривоги лунав 45 хвилин.
Про це повідомляє НВ. Сигнал повітряної тривоги лунав у Кривому Розі з 15.10 до 15.55, у Дніпрі — з 15.13 до 15.40.
Офіційної інформації про можливі жертви та руйнування на цей час ще немає.
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