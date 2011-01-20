Ющенко критикує опозицію, яка розбрелася по площах

Ющенко не братиме участі в акціях опозиції 22 січня, якщо буде намагання політизувати День Соборності

Лідер партії «Наша Україна» Віктор ЮЩЕНКО не братиме участі в акціях опозиції 22 січня, якщо буде намагання політизувати День Соборності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спілкування з журналістами в Інституті стратегічних ініціатив, створеному екс-Президентом України.

«Я подивлюсь. Дійсно, зараз я бачу, що робиться з підготовкою – робиться партійний сценарій, який хочуть завершити партійними, вузькими рішеннями про чергових ідолів. Я у таких заходах участі брати не буду», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Він висловився категорично проти політизації “святого для українців Дня соборності”, і розкритикував те, що політичні сили збирають людей на різних майданах. “Одні політичні сили йдуть на Контрактову площу і називають себе демократами, другі йдуть на Михайлівську і називають себе демократ-патріотами. Треті йдуть на історичну соборну площу – Софійську і теж називають себе демократами, четверті - на Європейській… Скажіть, який ще коментар потрібен?», - зауважив В.ЮЩЕНКО.

На його переконання, не можна політизувати речі, які відносяться до питань становлення нації. «Не можна тягнути партійний жупан у такому святому дійстві», - сказав В.ЮЩЕНКО і додав, що це політична спекуляція - експлуатувати тему Соборності. «Це те, що забирає сутність цього дня. Не про авантюристів політичних потрібно говорити у цей день і підносити їх», - підкреслив він.

В.ЮЩЕНКО заяви, що День Соборності є святим святом – це день, “коли українці подали руку один одному з різних берегів Дніпра”. Він висловив сподівання, що це свято буде сприйняте у широких колах громадськості.

На думку В.ЮЩЕНКА, такі події дозволяють відчути нації свою єдність.