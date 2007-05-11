Кириленко заявляє, що робоча група не звертає уваги на Мороза

Робоча група з підготовки дострокових парламентських виборів продовжує роботу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер “Народного Союзу Наша Україна" В’ячеслав КИРИЛЕНКО сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Робоча група, яка працює над реалізацією політичних домовленостей, досягнутих Президентом і прем’єр-міністром, продовжує роботу, не дивлячись на заклики голови колишньої Верховної Ради повністю зупинити будь-який формальний чи неформальний переговорний процес», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Він підкреслив, що "Наша Україна" продовжує сподіватись, що результатом діяльності робочої групи буде підготовка найближчим часом всіх законопроектів, необхідних для проведення дострокових парламентських виборів.

В.КИРИЛЕНКО зазначив, що процес проходить досить складно. За його словами, до обіду робоча група працювала над обговоренням змін до Кодексу про адміністративне судочинство, а після обіду, з 17.00, робоча група працюватиме над змінами до закону про вибори народних депутатів України в частині, яка стосується позачергових виборів, та змінами до закону про статус народного депутата в частині, що стосується імперативного мандату.

В.КИРИЛЕНКО переконаний, що, не дивлячись на істотні розбіжності, у разі наявності доброї волі сторін їх можна швидко погодити. Водночас він нагадав, що впродовж тижня роботи, всупереч парафованому протоколу, комуністи та соціалісти продовжують вносити все нові і нові пропозиції. За його словами, це стосується поновлення роботи КС, внесення змін до Конституції з метою дати право ВР саморозпускатися та створення до дострокових парламентських виборів Державного реєстру виборців.