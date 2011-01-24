Добкін вимикає радіо, коли співають Скрипка і Вакарчук

Голова Харківської обласної держадміністрації Михайло ДОБКІН заявляє, що останнім часом вимикає радіо, коли виступають українські гурти «Океан Ельзи» Святослава ВАКАРЧУКА і ВВ Олега СКРИПКИ.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з інформацією сайту Харківської облдержадміністрації, про свої музичні уподобання М.ДОБКІН поділився під час он-лайн конференції в прес-центрі газети «Комсомольська правда в Україні».

За словами М.ДОБКІНА, він не є прихильником якогось певного стилю в музиці.

«Люблю джаз, люблю джаз-рок. Ніколи не був прихильником якогось одного стилю музики, слухав різну, за винятком того, що в нашому суспільстві називається шансоном. Хоча іноді і той же Віллі ТОКАРЄВ, і ШУФУТИНСЬКИЙ могли у мене бути серед дисків. Дуже подобається «Simply Red», Баррі Уайт», - сказав М.ДОБКІН.

Він додав, що коли його старша дочка «багато розповідає про нову музику, дуже сподобалася Еммі ВАЙНХАУС. Навіть якщо десь опинюся в Європі і буде її концерт, обов`язково сходжу. Подобається Мадонна, був на її концерті».

Також М.ДОБКІН розповів, як змінювалося його ставлення до українських гуртів. «Свого часу я дуже пишався, що ВВ, «Океан Ельзи» в Росії є суперпопулярними, пишався, що вони грають українську музику. Але після того, як вони полізли до політики, я перестав їх слухати і вимикаю радіо, коли вони виступають», - сказав М.ДОБКІН.