З КПУ виключені понад 80 осіб, які підтримують Грача

Зі складу Комуністичної партії України виключені понад 80 осіб, які підтримують народного депутата України Леоніда ГРАЧА.

Відповідна інформація розміщена офіційному сайті Компартії.

Повідомляється, що сьогодні за антипартійну діяльність, яка «виявилася у грубому порушенні Статуту Компартії України, а саме: невиконанні постанов об`єднаного Пленуму ЦК і ЦКК КПУ від 10 грудня, Президії ЦК від 16 і 30 грудня 2010 року, ревізії цих рішень, навмисному створенні умов для розколу Кримської республіканської партійної організації і партії в цілому, участі в антипартійному заході 15 січня 2011 року Президія ЦК КПУ» виключила з партії понад 80 комуністів.

У повідомленні наголошується, що 15 січня 2011 року були проведені «нелегітимні конференції» в Алуштинській, Євпаторійській, Керченській, Судакській, Бахчисарайській міських і Бахчисарайській, Кіровській, Красноперекопській, Нижньогірській, Раздольненській, Сімферопольській, Чорноморській, Київській у м. Сімферополі районних організаціях.

Також сьогодні на засіданні Президії ЦК КПУ ухвалене рішення скликати в Києві 29 січня 2011 року позачерговий Пленум Центрального Комітету Компартії України, на який винести питання про розвиток політичної ситуації в країні і позиції Комуністичної партії України; і про ситуацію в Кримській республіканській організації Компартії України, що склалася у зв`язку з проведенням нелегітимної конференції 15 січня 2011 року.

Рекомендовано ввести до складу Центрального Комітету Компартії України голову оргкомітету, першого секретаря Сімферопольського міськкому Компартії України Олега СОЛОМАХІНА.

Як повідомляв УНІАН, президія центрального комітету Компартії 16 грудня 2010 року ухвалила рішення виключити Л.ГРАЧА з партії і фракції КПУ у Верховній Раді України, а також ухвалила рішення про розпуск кримського рескому. До обрання нового складу рескому керівництво кримською парторганізацією доручено секретаріату ЦК Компартії.

Ці рішення вийшли за рішенням позачергового пленуму рескому, 14 грудня, що обрав головою комітету партії в Криму Л.ГРАЧА, якого об`єднаний пленум ЦК і ЦКК КПУ 11 грудня звільнив з цієї посади з формулюванням "за серйозні порушення партійної дисципліни і дії, що ведуть до дискредитації партії".

Раніше Л.ГРАЧ критикував КПУ за співпрацю з Партією регіонів і виступав за вихід комуністів з коаліції з ПР у Верховній Раді.

Л.ГРАЧ керував рескомом з вересня 1993 року.

15 січня 2011 року Пленум Кримського республіканського комітету Компартії України обрав першим секретарем рескому Наталію ШТЕПУ, члена центрального комітету КПУ.