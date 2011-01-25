У «Борисполі» - Беркут і кінологи з собаками

В аеропорту «Бориспіль» введено додаткові заходи безпеки, спрямовані на попередження скупчення значної кількості людей в аеровокзальних комплексах, на привокзальних площах аеропорту.

Про це УНІАН повідомили в аеропорту.

Згідно з повідомленням, для цього залучено додаткові підрозділи лінійного відділу внутрішніх справ, який здійснює свою діяльність на території аеропорту, задіяно підрозділи «Беркут» для забезпечення громадського порядку.

Доступ на територію терміналів і привокзальних площ обмежено.

Кінологічною службою комплексу авіаційної безпеки аеропорту здійснюється додаткове патрулювання привокзальних площ і терміналів. Посилено заходи безпеки у пунктах контролю за авіаційною безпекою.

В аеропорту, враховуючи введення додаткових заходів безпеки, просять пасажирів проявляти пильність і повідомляти про підозрілий багаж, особливо такий, який залишено без нагляду.

«Будьте пильні, не приймайте від сторонніх людей їх речі на тимчасове зберігання. З усіх питань щодо забезпечення громадського порядку просимо звертатися до співробітників аеропорту і представників правоохоронних органів, які перебувають на його території», - наголошується в повідомленні "Борисполя".

Як повідомляв УНІАН, 24 січня у московському аеропорту «Домодєдово» прогримів вибух. За останніми даними, у результаті вибуху загинули 35 осіб, 168 осіб було поранено.

За попередніми даними, вибух скоїв терорист-смертник.