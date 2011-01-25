Тимошенко каже, що вчить владу любити Україну

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що опозиція змусила владу святкувати День Соборності України.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила сьогодні журналістам перед черговим відвідуванням Генеральної прокуратури.

«Перший раз День Соборності опозиція і народ примусили святкувати владу. Вони ніколи День Соборності не святкували, але 22 січня цього року вони в альтернативу опозиції, на противагу опозиції все ж таки відсвяткували цей великий для України день. Це дуже важливо: ми їх вчимо любити Україну», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас, лідер партії «Батьківщина» звернула увагу на той факт, що центральні канали телебачення необ’єктивно оцінили кількість учасників опозиційних акцій. «Багато людей прийшло, і, незважаючи на те, що була невірно подана інформація в центральних засобах масової інформації, можу твердо сказати, що людей зібралася дуже велика кількість, і люди сьогодні готові бути єдиними в цій боротьбі», - додала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, святкування Дня Соборності також вкотре продемонструвало, що в Україні існує справжня сильна опозиція, з одного боку, а з іншого боку - «фальшива» опозиція, яка фінансується владою. «Те, що стосується штучної опозиції, - вона також в День Соборності проявилася у повній своїй мірі. На Майдан біля Софійського собору закликали не політики, а видатні діячі України – люди, які мають величезний авторитет у суспільстві, звернулися до всіх політиків відсвяткувати День Соборності разом. І саме ті політичні лідери, які є політичними технологіями влади Партії регіонів, не відгукнулися на запрошення творчої та наукової інтелігенції, релігійних громад, а пішли розколювати опозицію за гроші Партії регіонів», - зазначила лідер “Батьківщини”.

«Я думаю, що в такі дні якраз і настає момент істини, і Господь проявляє всіх: хто дійсно справді стоїть на позиціях і бореться, а хто за гроші симулює діяльність тільки заради того, щоб не дати