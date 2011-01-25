Наша Україна піймала на шулерстві Табачника

У політичній партії «Наша Україна» заявляють, що Міністерство освіти, науки, молоді та спорту обманним шляхом намагається запровадити нову Концепцію мовної освіти в Україні, що містить низку антиконституційних положень.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби партії.

«У черговий раз представники влади були піймані громадськістю за руку під час спроби шулерськими методами "провести" обговорення ініційованої міністром освіти Дмитром ТАБАЧНИКОМ Концепції мовної освіти в Україні», - сказано у повідомленні.

Зокрема, в партії стверджують, що Міносвіти 27 грудня 2010 р. оголосило про початок обговорення цієї концепції, а вже 20 січня 2011 року заявило, що обговорення “йшло з серпня 2010 р. й "успішно завершилось".

У «Нашій Україні» вважають, що автори Концепції самі розуміють протиправний та антиконституційний характер низки запропонованих цим документом положень. “Тому, побоюючись обурення громадськості, міністерство і "провело" це уявне "обговорення", - зазначається у повідомленні.

На думку партійців, загалом проект «Концепції мовної освіти в Україні» не передбачає врегулювання мовного питання, а поглиблює поділ у суспільстві. «Більше того, він концептуально суперечить ідеї соборності української нації», - наголошують в «Нашій Україні».

«Оприлюдненням даної «концепції» скидається на певне ритуальне дійство, яке має засвідчити готовність місцевих українофобів реалізовувати в Україні російські геополітичні сценарії. По суті, цей документ є не стільки концепцією, скільки декларацією намірів русифікаторів освіти», - переконані “нашоукраїнці”.

У партії наголошують, що у «концепції» відсутнє визначення державної мови як базової в системі освіти, не знайшла в концепції відображення і роль української мови як головного чинника консолідації громадян у межах своєї держави.

«Реанімується таке поняття часів СРСР, як «мова міжнаціонального спілкування», не тотожна українській мові», - йдеться в повідомленні.

На думку «Нашої України», такий підхід не можна назвати європейським, це "совкова" практика, яка в Україні використовувалась з метою денаціоналізації українців та нав’язування їм російських мовних стандартів.

«Концепція» ТАБАЧНИКА свідомо й цинічно ігнорує і Конституцію України, яка зобов’язує державу забезпечувати всебічний розвиток та функціонування української мови на всій території України в усіх сферах суспільного життя, і Європейську Хартію регіональних та міноритарних мов, яка передбачає, що ці мови мають розвиватися без шкоди для викладання офіційної мови держави», - наголошують в партії.

«Наша Україна» вступає категорично проти таких «спроб реанімувати імперську мовну політику, обмеження сфери вживання української мови як державної та нав’язування нашим дітям ідеології «Русского мира», вороже налаштованої до самого існування України».

«Наша Україна» переконана, що «оприлюднення даних антиукраїнських декларацій не матиме подальшого розвитку, оскільки в Україні є українська нація, яка «зцементовує» нашу державу, є державна українська мова, і з цим фактом ніхто нічого не вдіє, хоч як би йому не хотілося».

Як повідомляв УНІАН, проект Концепції мовної освіти в Україні також розкритикувала низка українських письменників.