МЗС Росії: у зрозумілий період в Україні була інша влада

Можлива ліквідація Верховним судом Росії Федеральної національно-культурної автономії українців Росії (ФНКА РФ) і Об`єднання українців Росії (ОУР) не повинна тлумачитися як офіційна оцінка двосторонніх відносин.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Росії заявив статс-секретар - заступник міністра закордонних справ Росії Григорій КАРАСІН, відповідаючи на питання, яку позицію займає МЗС РФ щодо цих організацій.

«У будь-якому разі, це жодним чином не повинно тлумачитися як офіційна оцінка чогось в наших двосторонніх відносинах. Це оцінка конкретної людини або конкретної групи людей щодо роботи в абсолютно зрозумілий період, коли в Україні була інша влада, і цілі цих організацій, мабуть, були іншими. Почекаємо», - сказав Г.КАРАСІН.

На його думку, треба почекати рішення судових інстанцій Росії.

Г.КАРАСІН також повідомив, що МЗС РФ розглядає ці питання як надзвичайно важливі і чутливі й уважно стежить за судовим розслідуванням.

«Моя абсолютно особиста думка полягає в тому, що колишній керівник обох цих організацій дуже політизував їх роботу, і склалася така ситуація, коли виникли питання про дійсну спрямованість в роботі і ФНКА УР і ОУР», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, співголова ФНКА УР Валерій СЕМЕНЕНКО повідомив, що 27 січня 2011 року Верховний суд РФ розгляне касаційну скаргу щодо ліквідації Федеральної національно-культурної автономії українців Росії.

24 листопада 2010 р. Верховний суд РФ ухвалив рішення ліквідувати Федеральну національно-культурну автономію українців Росії. Рішенням Верховного суду Росії був задоволений позов Міністерства юстиції РФ, яке добивалося розпуску цієї організації у зв`язку з «виявленням порушень в господарській діяльності».

Крім того, позов Мін’юсту базувався на скарзі активіста фонду «Батьківщина» Миколи ЖУРАВЛЬОВА, який заявляв, що ФНКА УР «веде політичну діяльність, прославляє бандерівців і виливає негатив на Росію».

Також Міністерство юстиції Російської Федерації направило позовну заяву до Верховного Суду РФ про ліквідацію Об`єднання українців Росії.

Співголовою ФНКА УР і ОУР є В.СЕМЕНЕНКО.