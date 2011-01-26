Польща відмовила у візі Закаєву

Польська влада відмовила у візі екс-главі чеченського уряду Ахмеду ЗАКАЄВУ, котрий хотів прибути до Польщі для участі в судовому засіданні у справі його екстрадиції до Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, глава польського уряду Дональд ТУСК на прес-конференції у вівторок пояснив невидачу візу А.ЗАКАЄВУ бажанням влади не нашкодити Польщі.

„Завданням польської сторони є те, аби Польща не була використана ні Росією, коли вона має свої причини - обгрунтовані чи ні - переслідування ЗАКАЄВА, ні ЗАКАЄВИМ, коли він використовує Польщу як місце для демонстрування своєї точки зору”, - сказав Д.ТУСК.

Як повідомляють польські ЗМІ, адвокат глави чеченського уряду у вигнані Радослав БАШУК засудив рішення польської влади, яка робить неможливою участь А.ЗАКАЄВА у завтрашньому засіданні Апеляційного суду в його справі.

„Мені соромно за Польську державу, бо думаю, що це серія вивертів наших властей, які ведуть до того, аби не видати конкретного рішення про недопустимість екстрадиції ЗАКАЄВА до Росії”, - сказав він.

Адвокат нагадав, що А.ЗАКАЄВ не зміг взяти участь у першому судовому засіданні в грудні минулого року через те, що Велика Британія, яка надала йому політичний притулок, не видала закордонного паспорту.

За його словами, цей документ екс-глава чеченського уряду отримав минулої п’ятниці, але посольство Польщі у Лондоні на цьому тижні відмовило А.ЗАКАЄВУ у візі.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня Варшавський окружний суд закрив справу про екстрадицію А.ЗАКАЄВА, аргументуючи це тим, що його немає у Польщі.

Представники лідера чеченців сказали, що його відсутність на засіданні не може бути підставою для закриття справи та заявили про намір оскаржити це рішення.

Довідка УНІАН. А.ЗАКАЄВА, якого в Росії звинувачують у тероризмі, затримала польська поліція 17 вересня 2010 року, коли він прибув до Польщі на Всесвітній конгрес чеченського народу.

Прокуратура домагалася його арешту на 40 днів, але польський суд після розгляду справи звільнив його з-під варти.

19 січня А.ЗАКАЄВ залишив Польщу, але обіцяв повернутися на судове засідання в справі екстрадиції, коли отримає нову польську візу.

У 2003 році Велика Британія, яка, як і Польща, входить до об’єднуючого сьогодні 27 держав Європейського Союзу, визнала безпідставними висунуті Росією звинувачення у тероризмі А.ЗАКАЄВУ та надала йому політичний притулок.