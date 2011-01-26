У Тимошенко кажуть, що Янукович роздмухує міжнародний скандал

Адвокат лідера партії “Батьківщина” Юлії ТИМОШЕНКО Богдан ФЕРЕНЦ сьогодні подасть до Генеральної прокуратури легалізовані переклади українською мовою запрошень щодо відвідання Ю.ТИМОШЕНКО Брюсселя.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії “Батьківщина”.

Як зазначив член “Батьківщини” Григорій НЕМИРЯ, голова Представництва Європейського Союзу в Україні Жозе Мануел Пінту ТЕШЕЙРА повідомив, що Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК планує зустрітися з Ю.ТИМОШЕНКО у Брюсселі вранці 2 лютого.

Водночас у партії нагадали, що 25 січня прокуратура відмовила Ю.ТИМОШЕНКО у її клопотанні відвідати Брюссель, пояснивши це тим, що документи, які підтверджують факт запрошення, подані англійською мовою. Однак у «БЮТ-Батьківщині» вважають, що Генпрокуратура за завданням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА навмисне затягує час, аби зірвати візит Ю.ТИМОШЕНКО у Європу.

“Тим самим ЯНУКОВИЧ, роздмухуючи міжнародний скандал, вкотре завдає шкоди міжнародному іміджу України та підриває перспективу інтеграції України до Євросоюзу”, - зазначено у повідомленні.