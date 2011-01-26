Королевська: влада хоче бути мінімум «у темі», максимум – «у частці»

Наталія КОРОЛЕВСЬКА підтримує ініціативу Асамблеї громадських організацій малого і середнього бізнесу щодо створення широкого руху, метою якого буде захист прав підприємців. Про це голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва заявив, виступаючи перед делегатами Сьомої Асамблеї громадських організацій малого і середнього бізнесу України, яка пройшла у Львові 25 січня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі комітету, на думку депутата, сьогодні дії влади приводять до знищення малого і середнього бізнесу в Україні, чиновники створюють підприємцям такі умови роботи, що, ще не розпочинаючи діяльності, вони вже «порушують закон», вже є «винними» і, як наслідок, змушені «домовлятися» з бюрократами.

«Ми бачимо, що вести свою справу стає з кожним днем все складніше і складніше. Підприємців ставлять перед вибором – закриватися або йти в тінь. Чиновники хочуть, щоб влада була як мінімум «у темі», а як максимум – «у частці». Завдання влади – зменшити незалежність підприємців, забрати в них права і покласти на них якомога більше обов`язків. Влада не хоче і боїться діалогу з представниками бізнесу, і готова лише до монологу прокурора», - сказала депутат.

Н.КОРОЛЕВСЬКА вважає, що підприємцям необхідно сформувати свою єдину позицію і представити її владі. «Якщо ж влада неадекватна і не розуміє, що без розвитку бізнесу неможлива економічна незалежність країни, тоді вона дочекається наступного кроку – нових «майданів», - підкреслив голова парламентського комітету.

На її думку, необхідно створити збалансовану систему діалогу підприємців і влади. Для цього за ініціативою Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ була створена Рада підприємців при Верховній Раді. «Рада підприємців, в яку входять і представники Асамблеї громадських організація малого і середнього бізнесу України, дасть змогу жорстко блокувати будь-які ініціативи, які можуть привести до подальшого погіршення бізнес-клімату в країні, - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА. - У наших найближчих планах – розробка закону про спрощену систему оподаткування, закону про статус малого і середнього бізнесу, моніторинг непрацюючого законодавства в рамках програми «Реанімація».

За інформацією прес-служби, під час робочого візиту до Львова голова Комітету ВР з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Н.КОРОЛЕВСЬКА також зустрілася з Львівським міським головою Андрієм САДОВИМ, взяла участь у роботі круглого столу щодо обговорення пенсійної реформи, а також зустрілася з працівниками оптового сільськогосподарського ринку «Шувар».