Польські слідчі хочуть особисто допитати смоленських диспетчерів

Польська прокуратура просить російських прокурорів дозволити польським слідчим особисто допитати диспетчерів Смоленського аеродрому, які працювали в день катастрофи літака Президента Леха Качинського 10 квітня 2010 року.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомив прес-секретар Окружної Військової прокуратури у Варшаві, яка веде слідство у Смоленської авіакатастрофи, Збігнєв ЖЕПА.

Він відзначив, що польські слідчі мають у своєму розпорядженні документи із свідченнями диспетчерів.

„Після аналізу їх зізнань та інших документів, які здобули польські прокуратури, з’явилася необхідність їх повторного допиту. Але цього разу ми застерегли, аби допити відбулися за участю польських прокурорів, які зможуть ставити детальніші запитання”, - сказав прес-секретар.

За його словами, попередній допит проводили лише російські слідчі.

З.ЖЕПА не став коментувати інформацію про різницю у свідченнях диспетчерів, про яку писали польські ЗМІ.

"У світлі того, що слідство ще триває, – це було б вириванням з контексту. Треба зачекати до кінця слідства чи його частини", - сказав він.

Він також повідомив, що польська прокуратура попросила росіян передати оригінали „чорних скриньок” урядового Ту-154, який розбився під Смоленськом або дозволити переписати їх записи.

„Оцінка (експертів, залучених до розслідування) може бути повною та правдивою тоді, коли вони самі зможуть ознайомитися з оригіналами”, - пояснив прес-секретар.

З.ЖЕПА зауважив, що російська прокуратура не могла раніше передати польській стороні „чорні скриньки”, оскільки вони були у розпорядженні Міждержавної авіаційної комісії (МАК), котра у січні цього року завершила своє розслідування.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада польська прокуратура підтвердила, що російські слідчі анулювали свідчення диспетчерів Смоленського аеродрому від 10 квітня 2010 року.

Польська прокуратура веде окреме розслідування причин катастрофи, яке не пов’язане із розслідуванням Польської урядової комісії та російського МАК, завданням яких є з’ясування в першу чергу безпосередньої причини катастрофи літака.