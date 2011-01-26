Янукович уже рік президент: які плюси та мінуси

Директор українського філіалу Інституту країн СНД Володимир КОРНІЛОВ мінусами президентства Віктора ЯНУКОВИЧА називає невиконання обіцянок щодо російської мови і нівелювання ролі Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час круглого столу на тему: «Рік президентства ЯНУКОВИЧА: попередні підсумки».

В.КОРНІЛОВ підкреслив: «На жаль, нинішня влада далека ще від виконання обіцянок перед своїми виборцями». За його словами, «незважаючи на деяке пом`якшення пресу на виборців Партії регіонів, на російськомовне населення України, дискримінаційна політика нинішньої влади щодо російської мови і російськомовних жителів України зберігається».

Експерт додав, що «нинішня влада, п`ять кампаній провівши, використовуючи це гасло (про надання російській мові статусу державної - УНІАН) нічого поки що не зробила в цьому напрямку, хоча могла б це зробити навіть без зміни законодавства по цілому ряду параметрів».

При цьому В.КОРНІЛОВ підкреслив: «Якщо нинішня влада - ЯНУКОВИЧ і його партія - не робитимуть нічого і далі в цьому напрямку, то найближчим часом у самої партії і в ЯНУКОВИЧА можуть виникнути серйозні проблеми у стосунках зі своїми виборцями».

Політолог ще одним мінусом влади назвав нівелювання ролі парламенту України.

В.КОРНІЛОВ вважає, що в 2010 році «пройшла політична контрреформа». «Це крок назад у політичному і демократичному розвитку України», - сказав він. За його словами, не треба було «повертати президентську форму правління». «І незалежно від того, хто буде Президентом після ЯНУКОВИЧА, у будь-якому разі ми ще довго пожинатимемо плоди цієї контрреформи. Це значна помилка нинішньої влади, котра виходила з тактичних, але зовсім не стратегічних міркувань», - підкреслив експерт.

За словами В.КОРНІЛОВА, за рік президентства В.ЯНУКОВИЧА «ми бачимо стабілізацію економічну і політичну». За його словами, «зростання економіки зафіксоване, зростання ВВП зафіксоване». Він також підкреслив, що в Україні спостерігається і «політична стабілізація».

Кажучи про зовнішню політику України, В.КОРНІЛОВ назвав головним підсумком року те, що Україна «стала більш прогнозованою для всіх партнерів зарубіжних, включаючи і Росію, і ЄС, і Вашингтон». «Зараз відновлений діалог з цілим поряд держав, які попередня влада взагалі впритул не помічала. Я не тільки про Росію кажу», - додав він.

За словами В.КОРНІЛОВА, спостерігається «значний прогрес у відносинах між Україною і Росією».