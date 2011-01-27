Королевська у Давосі розказала про три пріоритети для України

«Завдання України – не перейти з посткризової економіки в передкризову». Про це голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва, народний депутат України Наталія КОРОЛЕВСЬКА заявила в Давосі (Швейцарія), де відбувається щорічний Міжнародний економічний форум, повідомили УНІАН у її прес-службі.

«Я переконана в необхідності двох пріоритетних напрямів економічної політики для України: стимулюванні розвитку внутрішнього ринку і поступовому заміщенні імпорту продукцією вітчизняного виробництва», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На думку депутата, Україна упустила можливості, пов`язані з глобальними змінами. «У 2010 році почалося відновлення світової економіки, і це давало Україні шанс продемонструвати свій потенціал. Проте цю можливість український уряд не використав. Тому 2011 рік має стати роком пробудження української економіки», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Як вважає голова парламентського комітету, «ми не маємо права ще рік просидіти біля світового економічного моря і чекати гарної економічної погоди. Інакше є небезпека, що ми опинимося вже не на узбіччі розвитку, а в економічному проваллі, що спричинить соціальні протести і політичну нестабільність. Україні потрібна нова економічна політика і нова економіка, яка зробить нашу країну конкурентною».

За інформацією прес-служби голови парламентського комітету, одна з ключових тенденцій, яку світові лідери обговорюють в Давосі, це нестабільність глобальних ринків. Засновник форуму Клаус ШВАБ на відкритті сесії заявив, що посткризова ера не повинна стати передкризовою і необхідно засвоїти уроки з того, що сталося. Коментуючи його слова, Н.КОРОЛЕВСЬКА відзначила дуже високу залежність України від зовнішніх ринків.

«Оскільки Україна продовжує робити ставку на сировинний експорт, нашу економіку й надалі розгойдуватиме від світових потрясінь. Я переконана в необхідності трьох пріоритетних напрямів економічної політики для України: стимулюванні розвитку внутрішнього ринку, поступовому заміщенні імпорту продукцією вітчизняного виробництва, а також нарощуванні продукції конкурентного експорту. Тільки за рахунок розвитку національного виробника і стимулювання внутрішнього попиту Україна має шанси зайняти гідне місце в світовій економіці 21 століття», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

У Давосі також обговорюється проблема змін функцій держави у посткризовому світі. «Експерти звертають увагу на те, що український уряд дуже неефективний через високу корупцію. І головний рецепт боротьби з цим явищем – дерегуляція ринку. Минулого року парламент ухвалив кілька важливих документів, спрямованих на дерегуляцію бізнесу. У 2011 році влада повинна забезпечити виконання цих законів, щоб повернути довіру інвесторів і покращити бізнес-клімат у країні. Україні потрібна економічна свобода, а не економічне рабство», - наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА.