До Генпрокуратури на допит привезли Корнійчука
Там і Тимошенко спілкується ще зі слідчими
|Євген Корнійчук в супроводі співробітників міліції перед початком допиту в Генпрокуратурі
Як передає кореспондент УНІАН, Є.КОРНІЙЧУКА привезли на допит до того самого приміщення о 15.05, де зараз на допиті перебуває лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО.
Є.КОРНІЙЧУКА доставили до управління три працівники міліції. З автомобіля Є.КОРНІЙЧУК вийшов у наручниках, і, не затримуючись, під супроводом правоохоронців, зайшов у приміщення ГПУ.
Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура 22 грудня 2010 року порушила кримінальну справу стосовно Є.КОРНІЙЧУКА. Справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки).
Є.КОРНІЙЧУКА було затримано 22 грудня, він утримується у Подільському ізоляторі тимчасового тримання.
30 грудня Печерський райсуд Києва обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді арешту терміном на два місяці.