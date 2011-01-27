До Генпрокуратури на допит привезли Корнійчука

15:19, 27 січня 2011
Політика
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Там і Тимошенко спілкується ще зі слідчими

Євген Корнійчук в супроводі співробітників міліції перед початком допиту в Генпрокуратурі
Працівники міліції привезли на черговий допит до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України колишнього першого заступника міністра юстиції Євгена КОРНІЙЧУКА.

Як передає кореспондент УНІАН, Є.КОРНІЙЧУКА привезли на допит до того самого приміщення о 15.05, де зараз на допиті перебуває лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО.

Є.КОРНІЙЧУКА доставили до управління три працівники міліції. З автомобіля Є.КОРНІЙЧУК вийшов у наручниках, і, не затримуючись, під супроводом правоохоронців, зайшов у приміщення ГПУ.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура 22 грудня 2010 року порушила кримінальну справу стосовно Є.КОРНІЙЧУКА. Справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки).

Є.КОРНІЙЧУКА було затримано 22 грудня, він утримується у Подільському ізоляторі тимчасового тримання.

30 грудня Печерський райсуд Києва обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді арешту терміном на два місяці.

 

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