Тимошенко - слідчим: займіться краще Азаровим і Клюєвим

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко вважає неприпустимою відсутність реагування правоохоронних органів на результати журналістських розслідувань про зловживання представників діючого уряду та регіональної владної вертикалі.

"Вони зараз намагаються весь центр ваги перенести на такі штучні, нічого під собою не маючі кримінальні справи і закрити ситуацію, яка відбувається сьогодні в Україні", - сказала Ю.Тимошенко в ефірі Першого національного телеканалу.

Зокрема, лідер партії "Батьківщина" наголосила, що йдеться про перерахування зі Стабілізаційного фонду 150 мільйонів гривень на рахунок компанії сина Миколи Азарова для побудови льодових покрить, 320 мільйонів гривень - на компанії першого віце-премєр-міністра Андрія Клюєва та голови Донецької обласної державної адміністрації Анатолія Близнюка, а також 3,7 мільярдів доларів компанії "РосУкрЕнерго".

Юлія Тимошенко заявила, що нинішня влада створила багато прецедентів, які повинні стати предметом публічного розслідування Генеральною прокуратурою за ознакою корупційних діянь.

"Чим мусить сьогодні Генеральна прокуратура займатися? Вона мусить займатися реальними корупційними справами, а не ось цим фарсом, який ви влаштували", - сказала Юлія Тимошенко, коментуючи демонстрацію в студії слідчими Генпрокуратури автомобілів "Опель Комбо", які були придбані в рамках урядової програми "Сільська медицина" як транспортні засоби для розширення доступу медичних послуг.

Екс-прем`єр підкреслила, що автомобілі "Опель Комбо" не відносяться до транспортних засобів, які кваліфікуються як "швидка допомога". "Один реанімобіль коштує 200 тисяч євро", - зазначила вона, нагадавши, що вартість одного автомобіля з партії, закупленої її урядом, становила 12,5 тисяч євро.

"Припиніть фальсифікувати справу, припиніть працювати PR-агентами діючої влади, тому що ваше місце - не тут в студії, а ваше місце - на посту слідчого, і треба порушувати справи проти справжньої корупції", - закликала Юлія Тимошенко.