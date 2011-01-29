Герман просить Тимошенко подивитися, «скільки людей сидить через неї»

Заступник голови Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН вважає, що Юлія ТИМОШЕНКО на посаді прем’єр-міністра змушувала своїх міністрів підписувати незаконні рішення, що призвело до порушення проти них кримінальних справ.

Таку думку Г.ГЕРМАН висловила напередодні в програмі "Шустер live" на Першому національному телеканалі.

"Ваші гріхи часом падають на інших людей. Подивіться, скільки людей сидить в тюрмі через вас. Сидить в Сполучених Штатах Павло ЛАЗАРЕНКО, відсиділи троє військових у Москві, а зараз змушений ДАНИЛИШИН ховатися. Чому? Тому що ви самі ніколи нічого не підписуєте. Ви їх змушуєте підписувати якісь неправомірні, незаконні речі і ці люди страждають, ви їм долі ламаєте", - сказала Г.ГЕРМАН, звертаючись до Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, це є проблемою української політичної еліти. "Наша проблема в тому, що є багато боягузливих людей – вони перед вами тряслися і незаконно робили, бо ви казали, і ставили свої підписи. Вони перед нами трясуться…", - додала вона.

"Ви відважна людина. Але треба бути не тільки для себе відважною. Треба бути відважною і для того, хто через вас страждає, Юліє Володимирівно", - сказала Г.ГЕРМАН.