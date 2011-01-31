Януковича звинувачують у сексизмі

Президент Віктор Янукович, розповідаючи у Давосі про промо-кампанію України до чемпіонату з Європи з футболу наступного року, назвав принадами країни каштани, що квітнуть, й жінок. «І у містах українських почнуть роздягатися жінки. Побачити цю красу – це чудово», - сказав Янукович.

Правозахисники й дослідники гендерних питань в Україні обурюються цим висловлюванням. Ведуча заходу у Давосі, журналістка Христя Фрилянд назвала такі висловлювання неполіткоректними. З нею погоджується президент харківської фундації "Громадська альтернатива" Марія Ясеновська, яка опікується освітніми проектами в галузі прав людини. На її погляд така репліка президента є сексистською.

«Вважаю, що подібні заяви першої особи держави свідчать про загальні тенденції і ставлення до питання гендерної рівності у внутрішній політиці держави. Україна підписала низку міжнародних угод, за якими питання досягнення гендерної рівності мають стати одними з пріоритетних напрямів діяльності держави», - каже Ясеновська в коментарі Deutsche Welle. На її думку, якщо подібні слова дозволяє собі президент, то що говорити про пересічних чиновників. Соціологиня й дослідниця гендерних питань Тамара Марценюк говорить, що так президент зводить функції українських жінок до краси, природи, а отже ототожнює жінок з речами, що є сексизмом. Українські жінки, наголошує Марценюк, є досить освіченими, активно залученими до ринку праці й розбудови держави, тож, наголос слід робити на цьому, а не на зовнішності та біологічних ознаках. «Окрім того, може здатися, що такий акцент на красі жінок та оголеній зовнішності – це прихована реклама секс-туризму до України», - нарікає соціологиня.

Правозахисниця Марія Ясеновська нагадує, що сексистські висловлювання вже давно є непристойними в Європі, а отже, на її думку, нанесений ще один удар по міжнародному іміджу України.

Тим часом минулого вівторка в ПАРЄ зареєстрували резолюцію щодо ситуації з правами жінок в Україні. Документ підписали члени ПАРЕ від Німеччини, Польщі, Швеції, Румунії, Греції, Швейцарії, Чехії, Австрії та інших країн.

У резолюції зауважують, що до ситуації жінок в Україні й дотримання принципу гендерної рівності є низка серйозних питань. Це слабке представництво жінок у Верховній Раді і повна відсутність жінок в уряді. Викликає занепокоєння домашнє насильство і торгівля людьми, від яких у першу чергу страждають жінки, дискримінація жінок-мігранток і невиконання положень Закону «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків».

Крім того, в резолюції згадано формальний підхід до формування державних програм, нерозуміння базових питань прав жінок з боку високопосадовців й поширення гендерно-дискримінаційної та сексистської зовнішньої реклами. У резолюції Раді Європи пропонують запровадити моніторинг дотримання прав жінок в Україні.