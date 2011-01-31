ВР прийме антикорупційний закон, «навіть якщо хтось не хоче»?

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН прогнозує, що ВР розгляне у другому читанні антикорупційний закон на наступному пленарному тижні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу.

За словами спікера, до проекту даного документа вже надійшла більш як тисяча поправок.

Він зауважив, що 2 лютого відбудеться засідання профільного комітету, який розгляне цей законопроект.

«Якщо встигнемо, то розглянемо його цього тижня, але, швидше за все, це буде у вівторок наступного пленарного тижня», - сказав В.ЛИТВИН.

Голова ВР також не сумнівається, що закон буде ухвалено.

«Навіть якщо хтось не хоче, то у нас просто немає іншого виходу, як його прийняти», - сказав він.