Андрієвський пропонує поновити надбавки столичним лікарям і вчителям

Муніціпальні надбавки для столичних лікарів та вчителів потрібно відновити. Таку думку висловив голова Української селянської демократичної партії, депутат Київради Дмитро Андрієвський в інтерв’ю УНІАН.

«На найближчій сесії Київради я внесу проект рішення, згідно з яким необхідно поновити муніципальні надбавки. Київські лікарі і вчителі звикли до такої підтримки, у столиці найдорожчі оренда житла, продукти харчування, проїзд у транспорті», – заявив політик.

Дмитро Андрієвський наголошує, що за новим бюджетом директор школи отримує тепер майже на 50% меншу заробітну плату, 20% надбавки не отримує завуч і вчитель, а ціни галопують.

«Я виступав на сесії Київради і пропонував в обов`язковому порядку врахувати ці суми при корегуванні бюджету по наслідках виконання бюджету за три місці. Київрада це підтримала. Тож будемо до цього повертатися. Це наш обов`язок», – підкреслює депутат.

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