Королевська: те, що було нормою 10 років тому, зараз – стандарти убогості

Пріоритетом роботи чергової сесії Верховної Ради України має стати ухвалення законів, спрямованих на поліпшення ділового клімату в країні і стабілізацію ситуації в малому і середньому бізнесі. Про це заявила голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА на брифінгу у Верховній Раді України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови комітету, на її думку, в 2011 році Верховна Рада повинна концентруватися на тому, аби вже прийняті закони, нарешті, почали працювати. «За кількістю прийнятих законів наш парламент уже може ввійти до Книги рекордів Гіннеса. Але проблема в тому, що більшість важливих і потрібних для економіки законів не працюють. Це відбувається через запеклий спротив бюрократів, які будь-що затягують ухвалення підзаконних актів», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона також назвала закони, прийняття яких у 2011 році дасть змогу серйозно поліпшити бізнес-клімат в Україні і стабілізувати ситуацію, що склалася з невизначеним статусом малого і середнього бізнесу. «Перш за все – це закон про спрощену систему оподаткування. Нами розроблено основні критерії закону, в обговоренні яких взяли участь представники більш як 200 громадських організацій. Ми сподіваємося, що в лютому вдасться провести дискусію у Верховній Раді і прийняти цей важливий документ, який не дозволить владі знищити спрощену систему оподаткування і дасть можливість розвиватися підприємництву», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Серед документів, ухвалення яких не можна відкладати, Н.КОРОЛЕВСЬКА назвала закон про саморегульовані організації: «Це закон, який дасть змогу передати частину державного регулювання громадським організаціям. Це дозволить підвищити відповідальність бізнесу і звільнити його від необхідності постійно звертатися за дозволами до чиновників».

Також завданням лютого 2011 року голова парламентського комітету вважає затвердження нових принципів формування споживчого кошика, який не переглядався з 2000 року. «Те, що вважалося нормальним 10 років тому, сьогодні – стандарти убогості, яка орієнтована на виживання в умовах воєнного часу. Тому я зареєструвала у Верховній Раді законопроект, який вимагає перегляду критеріїв формування споживчого кошика і дасть змогу створити новий рівень соціальної відповідальності держави», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Також народний депутат наполягає на тому, що гральний бізнес в Україні повинен бути закритий. «Попри те, що в Україні прийнято закон про заборону грального бізнесу, по всій країні працюють казино й зали віртуальних ігрових автоматів, замасковані під інтернет-клуби. Більше того, у нас є інформація про те, що цей незаконний бізнес хочуть легалізувати, дати йому «законодавчий дах». Кабінет Міністрів у найближчі 2-3 тижні внесе свій варіант законопроекту «Про діяльність з організації і проведення азартних ігор у спеціально відведених для цього гральних зонах». Моя позиція – тільки після цілковитої ліквідації тіньового нелегального грального бізнесу можна починати обговорення моделей існування цього виду діяльності в нашій країні».