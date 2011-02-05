У МЗС розцінюють заяву Тимошенко як політичні спекуляції
Переговори почав ще минулий уряд
Директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН розцінює як політичні спекуляції заяву лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО щодо направлення українських миротворців у Кот-д`Івуар.
Як ідеться в переданому агентству УНІАН коментарі О.ВОЛОШИНА, Ю.ТИМОШЕНКО вкотре продемонструвала «схильність до позамежного популізму і перекручування фактів».
Директор Департаменту інформаційної політики МЗС назвав «повною неправдою твердження про «направлення 60 українських хлопців на чужу війну». До Кот-д`Івуар на прохання ООН Україна переводить тільки на три місяці частину миротворчого контингенту, що вже сім років виконує аналогічну місію в Ліберії. Крім того, всі українські миротворці є солдатами-контрактниками, які добровільно висловлюють готовність брати участь у миротворчій операції».
В зв`язку з цим О.ВОЛОШИН нагадав, що «дана ще в 2007 році Ю.ТИМОШЕНКО обіцянка скасувати призов і перевести всю українську армію на контрактний принцип комплектування так і не була виконана її урядом».
На сьогодні в миротворчій операції в Кот-д`Івуарі беруть участь військовослужбовці низки європейських країн, зокрема, Франції, Польщі і Румунії, отож підтримка Україною цієї місії є природною з погляду тієї ролі, яку наша країна традиційно відіграє у миротворчій діяльності ООН, підкреслив О.ВОЛОШИН.
Він зазначив, що переговори з керівництвом ООН про направлення українських миротворців у Кот-д`Івуар були розпочаті ще з урядом Ю.ТИМОШЕНКО, «і тоді ніхто з команди лідера БЮТ не заперечував проти відповідного рішення. Отже, будь-які політичні спекуляції на цій темі лише демонструють безпринципність окремих представників української політичної системи».
Як повідомляв УНІАН, 4 лютого Верховна Рада схвалила рішення Президента України про направлення миротворчого контингенту для участі України в наданні підтримки Операції ООН у Кот-д’Івуарі.
Згідно з рішенням, передбачається направити для участі України в наданні підтримки Операції ООН у Кот-д’Івуарі миротворчий контингент загальною чисельністю близько 60 чоловік з числа миротворчого контингенту України, який діє у складі Місії ООН у Ліберії, в терміни, визначені Радою Безпеки ООН, на період до трьох місяців.
До складу авіаційної групи для подання підтримки Операції ООН у Кот-д’Івуарі планується також додатково залучити три бойові вертольоти Мі-24.
Ю.ТИМОШЕНКО назвала безвідповідальним це рішення. «Це подія неординарна. Президент країни, який сам ніколи не служив в армії при певних обставинах, в якого не служили в армії сини, який зовсім не знає, що таке горе матерів, які втрачають своїх синів на чужій війні. Він узяв і своїм одним дорученням поставив під загрозу життя шістдесяти українців, яких направив на чужу громадянську війну», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Лідер партії «Батьківщина» також звернула увагу на те, що депутати дуже швидко підтримали це рішення В.ЯНУКОВИЧА. «Депутати, які давно вже втратили совість, мізки, давно втратили будь-яку відповідальність за свої голосування, які відносяться до більшості у Верховній Раді, зробили свій «одобрямс» цій вказівці ЯНУКОВИЧА і направили людей на війну», - додала вона.
Довідка УНІАН. Рада безпеки ООН і командування сил ООН у Ліберії прийняли рішення посилити присутність миротворців у Кот-д’Івуарі.
4 листопада 2010 року Верховна Рада схвалила рішення Президента про участь миротворчого контингенту України в наданні оперативної підтримки Місії ООН у Кот-д’Івуарі.
З 26 листопада українські військовослужбовці зі складу 56-го окремого вертолітного загону Збройних сил України Місії ООН в Ліберії забезпечують оперативну підтримку Місії ООН – патрулюють з повітря проблемні території.
В цілому, в Кот-д’Івуарі завдання Місії ООН виконують 23 військовослужбовці і 2 вертольоти Мі-8 української вертолітної групи, які базуються на території міжнародного аеропорту в місті Буака.