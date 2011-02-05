У МЗС розцінюють заяву Тимошенко як політичні спекуляції

Директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН розцінює як політичні спекуляції заяву лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО щодо направлення українських миротворців у Кот-д`Івуар.

Як ідеться в переданому агентству УНІАН коментарі О.ВОЛОШИНА, Ю.ТИМОШЕНКО вкотре продемонструвала «схильність до позамежного популізму і перекручування фактів».

Директор Департаменту інформаційної політики МЗС назвав «повною неправдою твердження про «направлення 60 українських хлопців на чужу війну». До Кот-д`Івуар на прохання ООН Україна переводить тільки на три місяці частину миротворчого контингенту, що вже сім років виконує аналогічну місію в Ліберії. Крім того, всі українські миротворці є солдатами-контрактниками, які добровільно висловлюють готовність брати участь у миротворчій операції».

В зв`язку з цим О.ВОЛОШИН нагадав, що «дана ще в 2007 році Ю.ТИМОШЕНКО обіцянка скасувати призов і перевести всю українську армію на контрактний принцип комплектування так і не була виконана її урядом».

На сьогодні в миротворчій операції в Кот-д`Івуарі беруть участь військовослужбовці низки європейських країн, зокрема, Франції, Польщі і Румунії, отож підтримка Україною цієї місії є природною з погляду тієї ролі, яку наша країна традиційно відіграє у миротворчій діяльності ООН, підкреслив О.ВОЛОШИН.

Він зазначив, що переговори з керівництвом ООН про направлення українських миротворців у Кот-д`Івуар були розпочаті ще з урядом Ю.ТИМОШЕНКО, «і тоді ніхто з команди лідера БЮТ не заперечував проти відповідного рішення. Отже, будь-які політичні спекуляції на цій темі лише демонструють безпринципність окремих представників української політичної системи».

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого Верховна Рада схвалила рішення Президента України про направлення миротворчого контингенту для участі України в наданні підтримки Операції ООН у Кот-д’Івуарі.

Згідно з рішенням, передбачається направити для участі України в наданні підтримки Операції ООН у Кот-д’Івуарі миротворчий контингент загальною чисельністю близько 60 чоловік з числа миротворчого контингенту України, який діє у складі Місії ООН у Ліберії, в терміни, визначені Радою Безпеки ООН, на період до трьох місяців.

До складу авіаційної групи для подання підтримки Операції ООН у Кот-д’Івуарі планується також додатково залучити три бойові вертольоти Мі-24.

Ю.ТИМОШЕНКО назвала безвідповідальним це рішення. «Це подія неординарна. Президент країни, який сам ніколи не служив в армії при певних обставинах, в якого не служили в армії сини, який зовсім не знає, що таке горе матерів, які втрачають своїх синів на чужій війні. Він узяв і своїм одним дорученням поставив під загрозу життя шістдесяти українців, яких направив на чужу громадянську війну», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії «Батьківщина» також звернула увагу на те, що депутати дуже швидко підтримали це рішення В.ЯНУКОВИЧА. «Депутати, які давно вже втратили совість, мізки, давно втратили будь-яку відповідальність за свої голосування, які відносяться до більшості у Верховній Раді, зробили свій «одобрямс» цій вказівці ЯНУКОВИЧА і направили людей на війну», - додала вона.

Довідка УНІАН. Рада безпеки ООН і командування сил ООН у Ліберії прийняли рішення посилити присутність миротворців у Кот-д’Івуарі.

4 листопада 2010 року Верховна Рада схвалила рішення Президента про участь миротворчого контингенту України в наданні оперативної підтримки Місії ООН у Кот-д’Івуарі.

З 26 листопада українські військовослужбовці зі складу 56-го окремого вертолітного загону Збройних сил України Місії ООН в Ліберії забезпечують оперативну підтримку Місії ООН – патрулюють з повітря проблемні території.

В цілому, в Кот-д’Івуарі завдання Місії ООН виконують 23 військовослужбовці і 2 вертольоти Мі-8 української вертолітної групи, які базуються на території міжнародного аеропорту в місті Буака.