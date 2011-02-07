Українські нардепи сьогодні вечеряють з Беньяміном Нетаньягу

Делегація Верховної Ради України у ході візиту до Ізраїлю взяла участь у роботі Другої політичної конференції організації «Європейські друзі Ізраїлю», на яку зібралися 450 депутатів Європейського парламенту і національних парламентів країн-членів Ради Європи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата Олександра ФЕЛЬДМАНА, який є головою української делегації, у ході конференції українські депутати взяли участь в обговоренні ситуації у Єгипті.

У повідомленні зазначається, що думки щодо причин революційних подій у Єгипті в учасників конференції розділилися. Так, на думку європейців, головна причина заворушень – відсутність демократії, на думку ж ізраїльського Президента Шимона ПЕРЕСА, революція розпочалася через економічну ситуацію, зокрема, тотальну бідність у країні, що призвела до розшарування суспільства та відчаю громадян. Представники влади Ізраїлю запропонували ввести технологічну відповідальність розвинених країн перед країнами Африки.

Українська делегація також зустрілася з Патріархом Єрусалимським ТЕОФІЛОСОМ ІІІ. Як стало відомо, Патріарх планує незабаром здійснити візит до України для участі у міжконфесійній конференції у Києві, йдеться у повідомленні.

Крім того, сьогодні українська делегація має зустріч з міністром закордонних справ Ізраїлю Авігдором ЛІБАРМАНОМ та бере участь в урочистій вечері з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном НЕТАНЬЯГУ.

На 8 лютого запланована зустріч делегації зі спікером Кнессету Реувеном РІВЛІНИМ та українським лоббі у Кнессеті Ізраїлю.

До української делегації входять народні депутати О.ФЕЛЬДМАН, Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ, Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО, Андрій ШКІЛЬ, Олександр РЯБЕКА, Микола ТРАЙДУК.