Донецька область офіційно приєдналася до Єврорегіону «Донбас», куди вже входять Луганська область і Ростовська область (РФ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова Донецької облдержадміністрації Анатолій БЛИЗНЮК.

За словами губернатора, навесні керівництво області проведе зустрічі з рештою членів Єврорегіону, щоб намітити подальші напрямки співпраці.

Як сказав А.БЛИЗНЮК, у рамках Єврорегіону розглядатимуться «проблематика Азовського моря, річки Сіверський Донець, екологічні проблеми та економічні зв`язки».

У жовтні на Міжнародному інвестиційному саміті в Донецьку керівництво області відзвітує перед президентами України та Росії про роботу Єврорегіону «Донбас».

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня 2010 року керівники виконавчих і законодавчих органів влади Ростовської і Луганської областей підписали Угоду про створення Єврорегіону «Донбас». У відповідному повідомленні Департаменту інформації МЗС РФ, було наголошено, що це вже четвертий Єврорегіон, сформований вздовж периметру російського кордону, слідом за єврорегіонами «Дніпро» (Брянська, Чернігівська і Гомельска область Білорусі), «Слобожанщина» (Білгородська і Харківська області), «Ярославна» (Курська і Сумська області).