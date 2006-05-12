Єхануров збирається у відставку?

Прем`єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ передав документи в Центральну виборчу комісію для реєстрації народним депутатом України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам у Києві. «Сьогодні я підписав і передав всі необхідні документи», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Водночас, за його словами, зараз завершується підготовка листа від імені уряду в Верховну Раду з проханням включити до порядку денного першого пленарного засідання новообраного парламенту питання про складення повноважень Кабінетом Міністрів відповідно до ст. 115 Конституції України.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня голова ЦВК Ярослав ДАВИДОВИЧ підкреслив, що представники уряду, що пройшли за партійними списками, також можуть бути зареєстровані депутатами, але у випадку, якщо вони не напишуть заяву про звільнення з колишнього місця роботи протягом 20 днів з дня принесення депутатської присяги, то вони також автоматично втратять реєстрацію народного депутата.

«Це справедлива, але драконівська норма закону і вона не може бути іншою при нашому менталітеті. Сумісників у новому складі парламенту не буде», - резюмував Я.ДАВИДОВИЧ.

За його словами, конституційна реформа істотно спростила процедуру реєстрації народних депутатів, що привело до неактуальності багатьох питань про сумісництво.